В Тюменской области 170 новых случаев COVID-19

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

У 170 человек выявлена коронавирусная инфекция в Тюменской области по данным на 19 декабря. Всего в России за сутки выявлено 28 тыс. 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 18,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 585 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 109 человек.

В Москве 6 тыс. 459 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 754, в Московской области - 1 тыс. 514.

В Свердловской области заболели 405 человек, в Челябинской области - 317, в Ханты-Мансийском автономном округе - 230, на Ямале - 186, в Курганской области - 111.

Всего в России выявлено 2 млн 819 тыс. 429 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 тыс. 347 летальных исходов, выздоровели 2 млн 254 тыс. 742 человека.