168 человек заболели COVID-19 в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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168 человек в Тюменской области заразились коронавирусной инфекцией. Всего за последние сутки в России выявлено 28 тыс. 552 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

18% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 тыс. 93 человека.

В Москве выявили 6 тыс. 937 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 757, в Московской области - 1 тыс. 485.

В Свердловской области заболели 402 человека, в Челябинской области - 310, в Югре - 227, на Ямале - 188, в Курганской области - 109.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 791 тыс. 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 49 тыс. 762 летальных исхода, выздоровело 2 млн 228 тыс. 633 человека.