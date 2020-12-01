В России создадут новые меры поддержки для самозанятых

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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Российские власти готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет - а она, конечно, наверное, возникнет, - будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых", - сказал Путин.

В Тюменской области самозанятыми в 2020 году стали 14 тыс. жителей и перешли на применение налога на профессиональный доход.

В регионе созданы инструменты поддержки и развития самозанятых. Центр "Мой бизнес" запустил видеокурс "Начни свое дело. Самозанятые" - 25 бесплатных видеоуроков по старту бизнеса и началу своего дела. Участие в проекте бесплатно.

Развиваются и финансовые инструменты развития. Программа "Гарантийный фонд" доступна самозанятым - физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" по их обязательствам перед банками, микрофинансовые организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. На сегодняшний день это 12 банков и микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области.