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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России направили на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей

Политика, 12:58 18 декабря 2020

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Власти России в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 млрд рублей, заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей", - отметил он.

В Тюменской области сегодня почти 440 тыс. льготников, и все социальные обязательства перед ними были выполнены. В полном объеме запланированы деньги на меры соцподдержки – 89 млрд - в областном бюджете на три года - в 2021 и периоде 2022 и 2023 годов. Также учтены средства на реализацию 29 госпрограмм Тюменской области.

Расходы областного бюджета на выплату социальных пособий возросли с 6,2 млрд рублей в 2019 году до более чем 11 млрд рублей в 2021 году.

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# Владимир Путин , господдержка , коронавирус , областной бюджет

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