Пандемия COVID-19 в России может отступить уже через полгода, считает Путин

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Владимир Путин рассчитывает, что за полгода ситуация с COVID-19 в России изменится в лучшую сторону. Об этом глава государства заявил на своей ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

"Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия так, или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал Владимир Путин.

Следует отметить, что стабилизация заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается во многих регионах России, в том числе и в Тюменской области.

В первые две недели декабря заболеваемость COVID-19 в Тюменской области уменьшилась на 3,6%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным областного оперативного штаба на 17 декабря, для лечения пациентов с коронавирусом в регионе функционируют 13 моноинфекционных госпиталей на 2 тыс. 848 коек. В пиковый период пандемии в Тюменской области было развернуто 18 моногоспиталей на 3 тыс. 683 койки. Сегодня, в связи со стабилизацией заболеваемости, ряд медучреждений, на базе которых создавались моногоспитали, возвращается к обычному режиму работы.

Для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции в Тюменской области была внедрена беспрецедентная система обучения медработников - краткие занятия по инфекционному профилю и COVID-19 прошли 20 тыс. 570 человек. Кроме того, для работы непосредственно в моногоспиталях прошли обучение более 1,5 тыс. тюменских медиков.

В 2020 году учреждения здравоохранения Тюменской области получили 56 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Президент заявил, что считает необходимой массовую вакцинацию от коронавируса. В Тюменской области она стартовала 14 декабря. По данным на 17 декабря, первый этап вакцинации прошли уже 175 жителей Тюмени, Тобольска и Ишима, принадлежащих к группам риска.

"Преодоление негативных последствий мировой пандемии COVID-19 и дальнейшее развитие страны имеют огромное значение для каждого из нас. Я уверен, что Тюменская область обладает достаточным интеллектуальным и экономическим потенциалом, чтобы успешно выполнить задачи, поставленные нашим президентом", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко