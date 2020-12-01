Реформа первичного звена здравоохранения в России начнется с начала 2021 года

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Реформа первичного звена здравоохранения в России начнется с 1 января 2021 года. На эти цели направят 550 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря.

По его словам, в ближайшие три года на реформирование выделят 300 млрд рублей. Путин отметил необходимость обеспечения полной доступности медицинских услуг для граждан. На сегодня в стране в программе модернизации участвуют 3 тыс. медорганизаций.

В Тюменской области разработана и реализуется карта по развитию первичного звена здравоохранения. В ее основе – оснащение современным оборудованием поликлиник, ФАПов, станций скорой помощи.

В 2020 году в регионе были построены и введены в эксплуатацию новые поликлиники, модульные ФАПы. Так, в Винзилях Тюменского района открыли поликлинику, которая способна обслужить около 16 тыс. 500 жителей в год. 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов установлены в Нижнетавдинском Вагайском и Тобольском районах. Жители четырех сел Ялуторовского района, двух сел Ишимского района получают первую медицинскую помощь в новых учреждениях. 66 ФАПов используют возможности телемедицины.

В 2020 году станции скорой помощи региона пополнятся 56 автомобилями, которые имеют современное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

Поликлиники Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска получили дополнительные компьютерные томографы.