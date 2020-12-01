  • 20 декабря 202020.12.2020воскресенье
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -12..-14 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 169 человек в Тюменской области подтвердился COVID-19

Общество, 13:27 20 декабря 2020

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области умер мужчина с коронавирусной инфекцией

169 человек заболели коронавирусом в Тюменской области. Всего в России за последние сутки выявлено 28 тыс. 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

18,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 511 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 тыс. 915 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 263 человека, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 759, в Московской области - 1 тыс. 539.

В Свердловской области диагностировали 403 новых случая, в Челябинской области - -314, в Ханты-Мансийском автономном округе - 226, на Ямале - 187, в Курганской области - 107.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 848 тыс. 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 тыс. 858 летальных исхода, выздоровело 2 млн 275 тыс. 657 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:45 20.12.2020День открытых дверей в ТюмГУ пройдет онлайн
15:12 20.12.2020Жители России увидят великое соединение Юпитера и Сатурна
14:47 20.12.2020Тюменцам рассказали, как защититься от морозов
14:04 20.12.2020В Тюменской области умер мужчина с коронавирусной инфекцией