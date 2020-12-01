У 169 человек в Тюменской области подтвердился COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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169 человек заболели коронавирусом в Тюменской области. Всего в России за последние сутки выявлено 28 тыс. 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

18,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 511 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 тыс. 915 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 263 человека, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 759, в Московской области - 1 тыс. 539.

В Свердловской области диагностировали 403 новых случая, в Челябинской области - -314, в Ханты-Мансийском автономном округе - 226, на Ямале - 187, в Курганской области - 107.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 848 тыс. 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 тыс. 858 летальных исхода, выздоровело 2 млн 275 тыс. 657 человек.