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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умер мужчина с коронавирусной инфекцией

Общество, 14:04 20 декабря 2020

www.mos.ru, Д. Гришкина | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкина

61-летний мужчина с коронавирусной инфекцией умер в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Мужчина скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний.

За сутки в регионе зарегистрировано 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 21 тыс. 584.

Выздоровели 158 человек, за весь период – 20 тыс. 233.

Под медицинским наблюдением остаются 6 тыс. 213 человек, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 818 человек остаются на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 179 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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