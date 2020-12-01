ВТБ обновил рекорд по выдачам ипотеки в Тюменской области

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Более 800 жилищных кредитов на 1,8 млрд рублей оформили тюменцы в ВТБ по итогам ноября 2020 года. Это рекордный показатель за месяц не только в 2020 году, но и за всю историю работы банка в регионе.

Всего за 11 месяцев года банк провел в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) почти 6 тыс. сделок на 12,5 млрд рублей. Это на 43% превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года и на 25% — продажи за весь 2019 год. Средний размер кредита составляет 2 млн 120 тыс. рублей, что на 90 тысяч больше, чем год назад.

Каждая пятая сделка в 2020 году проходит по льготной госпрограмме для приобретения жилья в новостройках. В ее рамках тюменцы получили в ВТБ более 1,2 тыс. кредитов на 2,8 млрд рублей.

Кроме того, востребовано не только оформление новых жилищных кредитов, но и рефинансирование действующей ипотеки под более низкую ставку — на него приходится около четверти всего объема выданных кредитов.

Важным драйвером стало развитие цифровых ипотечных сервисов, включая реализованную с застройщиками-партнерами возможность получить кредит полностью в онлайн-режиме. С мая по ноябрь 2020 года уже более 55 тюменцев оформили ипотеку в ВТБ дистанционно. Сумма сделок превышает 126 млн рублей.

"2020 год уже обновил практически все рекорды на рынке ипотеки благодаря низким ставкам, льготным госпрограммам и развитию комфортных сервисов. Уверены, что и в традиционно активном предновогоднем декабре сотни тюменцев реализуют мечту о новом жилье вместе с ВТБ", - отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Оформить кредит в ВТБ на жилье в новостройке по льготной госпрограмме можно под 6,1% годовых, а для семей, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок — под 5% годовых. Ипотека на вторичное жилье, а также рефинансирование действующих кредитов доступны по ставке от 7,4% годовых.