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Тюменский "Слёт успешных предпринимателей" выйдет на международный уровень

Экономика, 18:27 21 декабря 2020

региональное отделение "Опора России"

Региональный Слёт успешных предпринимателей (СУП) поддержало федеральное агентство по делам молодежи - Росмолодежь. Площадки форума в 2021 году смогут посетить спикеры и делегаты из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

По информации пресс-службы регионального отделения "Опоры России", данные соглашения достигнуты на встрече 17 декабря.

"Росмолодежь" высоко оценивает качество взаимодействия с "ОПОРА РОССИИ" и тот вклад, который вносит организация в развитие предпринимательства. Агентство будет поддерживать все мероприятия в рамках развития молодежного предпринимательства. Мы включим "СУП" в программу всех форумов, которые проводит "Росмолодежь" - отметил руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

С 2021 года площадки "СУПа" и молодых предпринимателей могут появиться на форумах: "Евразия Global", "Территория смыслов", Дальневосточный форум "Восток", "Таврида".

В рамках форума "Слёт успешных предпринимателей - 2021" откроется отдельная международная площадка с привлечением представителей стран ШОС. Это примерно 18 государств, в том или ином качестве представленных в организации. Таким образом, международная составляющая "СУП" существенно расширится и будет поддержана "Росмолодежью".

региональное отделение "Опора России" (архив) региональное отделение "Опора России" (архив) ﻿

"Мы занимаемся развитием молодежного предпринимательства последние 10 лет. Тюмень по праву называют всероссийским центром развития молодежного предпринимательства. И мы будем этот формат продолжать. У нас есть много инициатив. Программы "Опоры России" важны для формирования новой формации молодых предпринимателей с новыми знаниями и подходами. Они актуальны по всей стране. И "Слёт успешных предпринимателей" значим в особенности", - сказал вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

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# Опора России , предприниматели , Росмолодежь , СУП

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