Владимир Якушев предложил депутатам оценить безопасность жителей

| Фото: пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области

Привлечь волонтеров и депутатов местных дум к подворовым обходам жителей в преддверии новогодних праздников рекомендовал полпред президента в УФО Владимир Якушев во время оперативного совещания с главными федеральными инспекторами 21 декабря.

Работа по профилактике безопасности в новогодние праздники должна быть усилена. Якушев подчеркнул, что необходимо постоянное взаимодействие с региональными оперативными штабами, структурами Роспотребнадзора, Росздравнадзора и МЧС.

"Внимание должно быть уделено всем категориям граждан. Необходимо провести подворовые обходы, где это требуется, чтобы лично убедиться, что люди находятся в безопасности". Для участия в обходах рекомендуется также привлечь волонтеров и депутатов местных дум", - отмечается в сообщении полпредства.

Во время совещания полпред заслушал отчеты главных федеральных инспекторов регионов о мерах по противодействию и профилактике новой коронавирусной инфекции.

На совещании ГФИ также доложили о мониторинге цен на продовольственные товары первой необходимости.