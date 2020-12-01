Владимир Якушев предложил депутатам оценить безопасность жителей
Привлечь волонтеров и депутатов местных дум к подворовым обходам жителей в преддверии новогодних праздников рекомендовал полпред президента в УФО Владимир Якушев во время оперативного совещания с главными федеральными инспекторами 21 декабря.
Работа по профилактике безопасности в новогодние праздники должна быть усилена. Якушев подчеркнул, что необходимо постоянное взаимодействие с региональными оперативными штабами, структурами Роспотребнадзора, Росздравнадзора и МЧС.
"Внимание должно быть уделено всем категориям граждан. Необходимо провести подворовые обходы, где это требуется, чтобы лично убедиться, что люди находятся в безопасности". Для участия в обходах рекомендуется также привлечь волонтеров и депутатов местных дум", - отмечается в сообщении полпредства.
Во время совещания полпред заслушал отчеты главных федеральных инспекторов регионов о мерах по противодействию и профилактике новой коронавирусной инфекции.
На совещании ГФИ также доложили о мониторинге цен на продовольственные товары первой необходимости.