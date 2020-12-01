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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев предложил депутатам оценить безопасность жителей

Политика, 17:48 21 декабря 2020

пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области

Привлечь волонтеров и депутатов местных дум к подворовым обходам жителей в преддверии новогодних праздников рекомендовал полпред президента в УФО Владимир Якушев во время оперативного совещания с главными федеральными инспекторами 21 декабря.

Работа по профилактике безопасности в новогодние праздники должна быть усилена. Якушев подчеркнул, что необходимо постоянное взаимодействие с региональными оперативными штабами, структурами Роспотребнадзора, Росздравнадзора и МЧС.

"Внимание должно быть уделено всем категориям граждан. Необходимо провести подворовые обходы, где это требуется, чтобы лично убедиться, что люди находятся в безопасности". Для участия в обходах рекомендуется также привлечь волонтеров и депутатов местных дум", - отмечается в сообщении полпредства.

Во время совещания полпред заслушал отчеты главных федеральных инспекторов регионов о мерах по противодействию и профилактике новой коронавирусной инфекции.

На совещании ГФИ также доложили о мониторинге цен на продовольственные товары первой необходимости.

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# Владимир Якушев , пожарная безопасность

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