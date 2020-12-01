Путин поддержал предложение ЕР сделать 31 декабря выходным

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С инициативой сделать 31 декабря нерабочим повсеместно выступил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент Владимир Путин, сообщает "Единая Россия".

"Все-таки это семейный праздник, хлопоты в последний день года. Все стремятся, чтобы был накрыт хороший стол, чтобы было уютно в доме. Конечно, было бы здорово, если бы все вместе мы не работали до вечера и были дома", — сказал руководитель фракции.

Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" и рекомендовал в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это.

"В соответствии с действующим законом, мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Ну а в течение года можно будет решение принять. У нас праздников много в Новый год, одним больше – одним меньше. Конечно, следует это поддержать", — сказал глава государства.

Сейчас последний день года объявлен нерабочим в 40 регионах страны.