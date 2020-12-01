Импортозамещающую нефтегазовую технологию разработали в Тюменской области

департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Мобильный эталон для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи изобрели специалисты Тюменского государственного университета и АО "ГМС Нефтемаш".

Высокотехнологичная разработка полностью заменяет импортную технологию, сообщает пресс-служба областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Она позволяет вести поверку измерительного оборудования на реальном потоке флюида без остановки добычи и направления приборов на стационарные эталоны.

Осенью 2020 года успешно завершились испытания опытного образца установки на одном из месторождений региона. Доработанный комплект поступил в производство, выпущен первый серийный образец установки. Планируется, что оборудование будут работать на промыслах для поверки установленных на них средств измерения, что актуально для всех нефтедобывающих компаний. В случае соответствия их требованиям установке будут выдавать поверочный сертификат.

Проект реализован при поддержке правительства Тюменской области. Общий объем инвестиций составил более 136 млн рублей, из них 68 млн – средства регионального бюджета. Для Тюменского государственного университета проект важен как разработка полного инновационного цикла, завершающийся выпуском новой наукоемкой продукции.