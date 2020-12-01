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Председатель тюменской гордумы предложил в 2021 году поощрить наградами медиков 

Политика, 15:19 24 декабря 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

2021 год станет юбилейным для областной столицы. Тюмень отметит свое 435-летие. Это станет хорошим поводом для чествования медицинских работников всех поколений, в том числе Почетных жителей Тюмени.

Об этом заявил в ходе заседания тюменской городской думы ее председатель Евгений Заболотный 24 декабря.

"Предлагаю в следующем году депутатам рассмотреть кандидатуры тех, кто в наше время спасает жизни людей, к присвоению звания Почетный гражданин Тюмени, поощрению знаком "За заслуги перед Тюменью" и занесению в Книгу почета",- сказал он.

Евгений Заболотный также напомнил, что крайний срок по предоставлению документов для присвоения звания Почетный гражданин - 31 марта.

Отметим, звание "Почетный гражданин Тюмени" присвоено четырем медицинским работникам: возглавлявшему первую городскую больницу Павлу Никольскому в 1916 году, главному врачу Тюменской городской детской больницы Станиславу Карнацевичу в 1966 году, заведующей терапевтическим отделением ОБ №1 Анне Бачериковой в 1995 году и главврачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову в 2016 году.

Николай Ступников

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# гордума , Евгений Заболотный , медики , награды , поощрения

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