Председатель тюменской гордумы предложил в 2021 году поощрить наградами медиков
2021 год станет юбилейным для областной столицы. Тюмень отметит свое 435-летие. Это станет хорошим поводом для чествования медицинских работников всех поколений, в том числе Почетных жителей Тюмени.
Об этом заявил в ходе заседания тюменской городской думы ее председатель Евгений Заболотный 24 декабря.
"Предлагаю в следующем году депутатам рассмотреть кандидатуры тех, кто в наше время спасает жизни людей, к присвоению звания Почетный гражданин Тюмени, поощрению знаком "За заслуги перед Тюменью" и занесению в Книгу почета",- сказал он.
Евгений Заболотный также напомнил, что крайний срок по предоставлению документов для присвоения звания Почетный гражданин - 31 марта.
Отметим, звание "Почетный гражданин Тюмени" присвоено четырем медицинским работникам: возглавлявшему первую городскую больницу Павлу Никольскому в 1916 году, главному врачу Тюменской городской детской больницы Станиславу Карнацевичу в 1966 году, заведующей терапевтическим отделением ОБ №1 Анне Бачериковой в 1995 году и главврачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову в 2016 году.
Николай Ступников