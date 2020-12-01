Волейболисты "Тюмени" уступили на тай-брейке в Челябинске

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" в первом матче шестого тура чемпионата российской высшей лиги А в Челябинске встречались с местным "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.

Поединок завершился победой хозяев в овертайме со счетом - 3:2. Первая партия осталась за челябинскими волейболистами - 25:23. Во втором отрезке удачливее были уже сибиряки - 25:21. В третьем сете хозяева уверенно победили - 25:18, а в четвертом игровом отрезке вновь лучше были тюменцы - 25:16. Тай-брейк принес успех динамовцам - 15:12.

Как отметил после игры старший тренер сибиряков Сергей Шульга, команда допустила очень много ошибок.

"На мой взгляд, как такового волейбола не было. Была, скорее, игра ошибок. Если говорить конкретно про нашу команду, то мы допустили очень много брака. Можно для примера взять третий сет. На своих ошибках проиграли 13 мячей. Из них девять – это подача в сетку или в аут", - отметил Сергей Шульга.

25 декабря соперники проведут повторный поединок.