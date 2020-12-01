Тюменская область поставляет продукцию АПК в 14 стран мира

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Продукцию АПК Тюменской области можно увидеть в 14 странах мира, в том числе: в Нидерландах, Казахстане, Китае, Германии, Беларуси, Узбекистане, Монголии, Латвии, Туркмении, Азербайджане, Киргизии.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на итоговом совещании с начальниками управлений АПК муниципальных образований.

За 10 месяцев 2020 года объем экспорта продукции АПК Тюменской области составил 18,6 млн долларов США, привел данные Владимир Чейметов.