  • 25 декабря 202025.12.2020пятница
  • USD74,8392
    EUR91,3487
  • В Тюмени -25..-27 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область поставляет продукцию АПК в 14 стран мира

Экономика, 13:20 25 декабря 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Продукцию АПК Тюменской области можно увидеть в 14 странах мира, в том числе: в Нидерландах, Казахстане, Китае, Германии, Беларуси, Узбекистане, Монголии, Латвии, Туркмении, Азербайджане, Киргизии.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на итоговом совещании с начальниками управлений АПК муниципальных образований.

За 10 месяцев 2020 года объем экспорта продукции АПК Тюменской области составил 18,6 млн долларов США, привел данные Владимир Чейметов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Владимир Чейметов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 25.12.2020Пищевая отрасль Тюменской области в пандемию увеличила объемы производства
13:20 25.12.2020Тюменская область поставляет продукцию АПК в 14 стран мира
12:03 25.12.2020Конструкторы в Тюмени реализуют импортозамещающий проект
18:04 24.12.2020Импортозамещающую нефтегазовую технологию разработали в Тюменской области