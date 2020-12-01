Пищевая отрасль Тюменской области в пандемию увеличила объемы производства

| Фото: агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Предприятия пищевой отрасли Тюменской области в условиях сложной эпидемиологической обстановки быстро перешли на новый формат и не остановили производство. При этом они продолжили прирост объемов производства.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на итоговом совещании с начальниками управлений АПК муниципальных образований.

На 11,2% увеличилось производство мяса крупного рогатого скота, макаронных изделий - на 22,7%, крупы - на 21,3%, муки - на 9,8%, творога - на 6,1%, продуктов кисломолочных - на 5,5%, консервов мясных - на 4,9%, привел данные Владимир Чейметов.

Еще они вышли с инициативой и подготовили продуктовые наборы для медработников и нуждающихся тюменцев.