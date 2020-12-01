  • 25 декабря 202025.12.2020пятница
  • USD74,8392
    EUR91,3487
  • В Тюмени -25..-27 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пищевая отрасль Тюменской области в пандемию увеличила объемы производства

Экономика, 13:53 25 декабря 2020

агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Предприятия пищевой отрасли Тюменской области в условиях сложной эпидемиологической обстановки быстро перешли на новый формат и не остановили производство. При этом они продолжили прирост объемов производства.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на итоговом совещании с начальниками управлений АПК муниципальных образований.

На 11,2% увеличилось производство мяса крупного рогатого скота, макаронных изделий - на 22,7%, крупы - на 21,3%, муки - на 9,8%, творога - на 6,1%, продуктов кисломолочных - на 5,5%, консервов мясных - на 4,9%, привел данные Владимир Чейметов.

Еще они вышли с инициативой и подготовили продуктовые наборы для медработников и нуждающихся тюменцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Владимир Чейметов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 25.12.2020Пищевая отрасль Тюменской области в пандемию увеличила объемы производства
13:20 25.12.2020Тюменская область поставляет продукцию АПК в 14 стран мира
12:03 25.12.2020Конструкторы в Тюмени реализуют импортозамещающий проект
18:04 24.12.2020Импортозамещающую нефтегазовую технологию разработали в Тюменской области