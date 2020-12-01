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В стройотрасли Тюменской области будут применять механизм ГЧП

Губернатор, 19:28 27 декабря 2020

Фото: www.minstroyrf.ru

Правительство Тюменской области изучает возможность использования для строительства объектов социальной сферы механизма государственно-частного партнерства, сказал губернатор Александр Моор в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

Программа строительства на следующие годы сохранена, но сроки возведения некоторых социальных объектов перенесены на более позднее время.

"Как только ситуация с доходами областного бюджета изменится к лучшему, мы в первую очередь передвинем сроки строительства социальных объектов обратно", - подчеркнул губернатор.

По его словам, регион выполнит планы 2020 года по строительству жилья и социальных объектов.

"Строительная отрасль - локомотив экономики. Поэтому мы не ограничивали деятельность строительных компаний. Тем более, что у нас есть плановые показатели по возведению жилья в рамках национального проекта и обязательства перед тюменцами по строительству социальных объектов", - отметил Александр Моор.

В 2020 году закрепленный в национальном проекте показатель по строительству жилья в Тюменской области будет достигнут, заверил он.

"Что касается строящихся объектов социальной инфраструктуры - в 2020 году, несмотря на напряженность с бюджетом, мы не исключили из плана ни одного из них, нигде не приостановили строительства", - подчеркнул он. По итогам года в регионе будет построено 7 школ, 6 детсадов, три спортивных объекта.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , строительство

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