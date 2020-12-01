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Тюменский центр "Аванпост" награжден памятной медалью

Общество, 18:40 28 декабря 2020

центр "Аванпост" ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте

Памятной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" удостоен региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Работу тюменцев отметил Российский организационный комитет "Победа", сообщает учреждение.

Награда вручена "за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в официальном послании от имени президента России Владимира Путина.

В 2020 году сотрудники центра "Аванпост" провели ряд мероприятий к 75-летию Победы. В том числе Международный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота", акцию "Парад у дома ветерана", военно-патриотический образовательный проект #СибирскиеДивизиии. Центр сотрудничал с активистами движения "Волонтеры Победы" в проведении всероссийских квестов и других мероприятий и проектов.

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# 75-летие Победы , патриотическое воспитание , центр Аванпост

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