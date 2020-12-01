Тюмень получила награду за лучшие мероприятия в Год памяти и славы

| Фото: региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

В Год памяти и славы Тюмень получила награду за лучшую организацию работы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди городов региона.

Награждение прошло в рамках празднования 90-летия Центральной городской библиотеки, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". Диплом и ценный приз главе Тюмени Руслану Кухаруку вручила председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Швецова.

"Всего в конкурсе участвовало 19 муниципалитетов – шесть городов и 13 районов области. Все они провели огромное количество разнообразных, ярких и интересных мероприятий, несмотря на ограничения. Были придуманы новые форматы, например, персональные парады у домов ветеранов. Лучшие практики мы обязательно возьмем с собой в следующий год. Большой труд проделали работники всей сферы социальной политики – культуры, образования и спорта", – подчеркнула она.

Диплом победителя – это общая заслуга и награда всех жителей Тюмени, отметил Руслан Кухарук. "Не только юбилей Победы, но и каждая годовщина этого события имеет особое значение для горожан. В годы войны в Тюмени размещались госпитали и предприятия, жители трудились в тылу, воевали на фронте. И они хотят бережно хранить память о подвигах своих земляков", – сказал глава города.

Второе место разделили Ялуторовск и Тобольск, третье занял Голышмановский городской округ. Члены комиссии отметили эффективную работу органов местного самоуправления Тюменской области по сохранению исторической памяти, увековечению памяти погибших земляков, их вклада в Победу.