  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -27..-29 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюмень получила награду за лучшие мероприятия в Год памяти и славы

Общество, 16:27 29 декабря 2020

региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

В Год памяти и славы Тюмень получила награду за лучшую организацию работы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди городов региона.

Награждение прошло в рамках празднования 90-летия Центральной городской библиотеки, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". Диплом и ценный приз главе Тюмени Руслану Кухаруку вручила председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Швецова.

"Всего в конкурсе участвовало 19 муниципалитетов – шесть городов и 13 районов области. Все они провели огромное количество разнообразных, ярких и интересных мероприятий, несмотря на ограничения. Были придуманы новые форматы, например, персональные парады у домов ветеранов. Лучшие практики мы обязательно возьмем с собой в следующий год. Большой труд проделали работники всей сферы социальной политики – культуры, образования и спорта", – подчеркнула она.

Диплом победителя – это общая заслуга и награда всех жителей Тюмени, отметил Руслан Кухарук. "Не только юбилей Победы, но и каждая годовщина этого события имеет особое значение для горожан. В годы войны в Тюмени размещались госпитали и предприятия, жители трудились в тылу, воевали на фронте. И они хотят бережно хранить память о подвигах своих земляков", – сказал глава города.

Второе место разделили Ялуторовск и Тобольск, третье занял Голышмановский городской округ. Члены комиссии отметили эффективную работу органов местного самоуправления Тюменской области по сохранению исторической памяти, увековечению памяти погибших земляков, их вклада в Победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Год памяти и славы , награды

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 29.12.2020Тюменцам рассказали, как распознать у себя ложную аллергию
17:12 29.12.2020В Богандинке проверили девять семей, чьи дома согревает печь
17:01 29.12.2020Тюменская аудиосказка для незрячих стала победителем областной акции
16:38 29.12.2020Тобольские депутаты доставляют врачей к пациентам