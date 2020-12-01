Тюменский губернатор назвал главные вызовы 2020 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пандемия COVID-19 была и остается главным вызовом 2020 года. Об этом на итоговом заседании регионального правительства заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Мероприятие прошло в онлайн-формате в расширенном составе 25 декабря.

"Дополнительные полномочия, которые предоставил регионам глава государства, требовали принятия нестандартных, порой – уникальных решений", – отметил он.

Конструктивное взаимодействие руководителей региональных структур, федеральных ведомств, депутатов Тюменской областной думы внесло существенный вклад в борьбу с пандемией и ее последствиями.

В числе основных направлений работы на 2021 год Александр Моор в первую очередь назвал развитие системы здравоохранения.

"Несмотря на пандемию, качество и доступность медицинской помощи не должны снижаться. Главная цель – снижение общей смертности населения", – подчеркнул губернатор.

Еще одна важнейшая задача – дальнейшая реализация национальных проектов. "Необходимо профессионально управлять имеющимися ресурсами и грамотно расставлять приоритеты", – заявил Моор.

Третья, главная цель правительства Тюменской области в 2021 году, – прогресс экономики. Любая предпринимательская инициатива, каждый инвестиционный проект должны получать зеленый свет. "Если не будет роста экономики, развивать социальную сферу станет очень сложно", – подчеркнул глава региона.

Напомним, объем инвестиций в Тюменской области на душу населения за 9 месяцев 2020 года составил более 135 млрд рублей - регион занимает 11 место в России. Индекс обрабатывающих производств достиг 145% (2 место в стране). По вводу жилья регион занял 8 место в России.