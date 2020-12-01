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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Таксиста-бесправника задержали инспекторы ДПС в Тюмени

Происшествия, 14:37 29 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя такси без прав, поймали за перевозкой пассажиров инспекторы ДПС в ходе профилактического мероприятия "Такси", сообщает региональная Госавтоинспекция. Автомобиль помещен на спецстоянку, на автомобилиста составлен протокол.

За несколько часов инспекторы выявили более 50 нарушений ПДД водителями такси на дорогах Тюменской области. Профилактическое мероприятие проходит в преддверии новогодних праздников, когда увеличивается трафик перевозок пассажиров.

В 2020 году с участием водителей такси в Тюменской области произошло 133 ДТП, в них погибли четыре человека, 212 получили травмы. Более половины этих аварий спровоцировали сами водители такси.

Автоинспекторы проверяют водителей по оперативно-справочным и розыскным учетам МВД, контролируют наличие необходимых документов, соблюдение миграционного законодательства, наличие долгов по оплате штрафов за нарушение ПДД.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , такси

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