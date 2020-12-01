В Уватском районе автоледи осуждена за гибель пассажиров

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Уватском районе на пять лет осуждена автомобилистка, из-за которой в ДТП погибли две ее пассажирки, сообщает прокуратура Тюменской области. Женщина признана виновной по статье УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Ночью 26 июня девушка за рулем Opel Astra на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск неверно оценила дорожную обстановку и врезалась в полуприцеп грузового автомобиля, стоявшего на краю проезжей части со знаком аварийной остановки и включенной сигнализацией.

От удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли две пассажирки легкового автомобиля.

Суд назначил автоледи пять лет лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в силу.