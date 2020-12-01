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Сказочный квест устроили бойцы ОМОНа в центре "Алый парус"

Общество, 15:43 30 декабря 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сказочный квест "Спецоперация "Новый год" устроили для кадетов сотрудники ОМОНа, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Воспитанники профильной группы центра "Алый парус" успешно провели совместную "спецоперацию" по спасению Деда Мороза и Снегурочки.

Зимний праздник состоялся в центре "Алого паруса". Бойцы выступили руководителями поисковых команд ребят, которым предстояло преодолеть испытания, собрать карту по QR-коду и найти ключ от амбара, где уходящий год утаил главного волшебника зимы.

Кадеты выполняли задания и по огневой подготовке: разобрать и собрать макет автомата Калашникова и метнуть учебную гранату. Кроме этого нужно было безошибочно ориентироваться в лесу, быстро развести костер в полевых условиях, решить загадки и ребусы и дружно исполнить песню.

На вершине скалодрома кадет Андрей Буков сорвал ключ, передал товарищам по команде и росгвардейские Дед Мороз со Снегуркой были освобождены. Праздник продолжился у наряженной живой елки, повара детского центра угостили кадетов горячим чаем и пирожками.

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области ﻿

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# кадеты , Росгвардия

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