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Владимир Якушев: мы заслужили, чтобы наступающий год был лучше предыдущего

Политика, 10:12 31 декабря 2020

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

2020 год выдался непростым, нам многое пришлось пережить, столкнуться с проблемами и трудностями. Однако важнее то, что борьба с пандемией сплотила нас, люди стали добрее и внимательнее друг к другу, а главное - не прекращался наш созидательный труд.

С такими словами обратился полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев к землякам, поздравляя с Новым годом.

"Мы строили школы и больницы, дороги и жилье. По всем важнейшим направлениям продолжилось движение вперед. И это основной итог уходящего года. Перед Новым годом всегда загадывают желания. Сейчас они простые и понятные. Пусть наступающий год станет лучше предыдущего. Мы вместе работали для этого. Мы это заслужили. Уверен, что так и будет!" - отметил он.

Владимир Якушев пожелал всем здоровья, мира, благополучия, воплощения всех планов, исполнения мечты, удачи, счастья и добра.

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# Владимир Якушев , Новый год

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