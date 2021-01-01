ТЭО: новогодние елки заберут специальные мусоровозы

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Живые новогодние елки, бывшие частью праздничного убранства, как и другие габаритные коммунальные отходы, заберут специальные мусоровозы. Никакой дополнительно оплаты за вывоз зеленых красавиц не потребуется, сообщает пресс-служба ТЭО.

В новогодние праздники среди обычного мусора чаще встречается упаковочная бумага, мишура, елочные украшения, коробки от фейерверков. Тюменцам напоминают, что обращаться с пиротехникой необходимо со всей ответственностью и призывают встретить Новый год не только весело, но и безопасно.

"Тлеющие детали фейерверков и петард могут привести к возгоранию мусора в контейнере или в кузове мусоровоза. Поэтому важно следовать инструкции по эксплуатации на упаковке изделия", – подчеркнула первый заместитель руководителя ТЭО Светлана Петренко.