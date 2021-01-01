Салаты с новогоднего стола требуют правильного хранения, предупреждают специалисты

| Фото: Здоровое питание.рф | Фото: Здоровое питание.рф

Причиной тяжёлого пищевого отравления могут стать неправильно хранящиеся салаты с новогоднего стола. Эти блюда относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике.

Как сообщается на сайте Здоровое питание.рф, сроки годности салатов регламентированы.

Салаты из сырых овощей или фруктов могут хранится 18 часов (после заправки – только 12). С добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12). Из варёных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12). С добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов. С морепродуктами без заправки - 12 часов. Из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Не нужно оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, лучше убрать его в холодильник.