Новогоднее кино с обсуждением и кофе устроят для всех желающих тюменские студенты

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Желающих смотреть и обсуждать кино приглашают студенты SAS и кофейня Disciplina Coffeeshop с 5 по 31 января, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Студенты профиля "Кино и медиа" подготовили список фильмов, снятых в разных частях мира за последние 80 лет, сюжет которых в той или иной степени посвящен Новому году или Рождеству.

"Зимние праздники считаются временем чудес, веселья, любви и добра. Но в действительности это только время ожидания всего вышеперечисленного. Анализируя фильмы разных периодов и стран, мы попытаемся понять, с помощью каких приемов режиссеры передают праздничную атмосферу и описывают события, происходящие с героями", - описывает концепцию проекта куратор Виктория Гилёва.

Каждый вторник, пятницу и воскресенье в 17 часов в кофейне Disciplina Coffeeshop (ул. 8 Марта, 2, к. 1) всех желающих ждут на просмотры и обсуждения.

Советское и европейское кино будут показывать на русском языке (с английскими субтитрами). Фильмы, выпущенные в США и Канаде, — на английском языке (с русскими субтитрами). В перерыве - кофе со скидкой 20%. После просмотра - дискуссия и обсуждение фильма.

Расписание доступно на сайте SAS.