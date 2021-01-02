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Опубликовано расписание работы резиденции Деда Мороза в Тюмени

Общество, 10:30 02 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дед Мороз приглашает всех желающих в свою праздничную резиденцию на площади 400-летия Тюмени со 2 по 10 января.

С зимним волшебником можно будет сфотографироваться и посекретничать о своих заветных желаниях.

Резиденция будет работать с 12 до 19 часов. Предусмотрены перерывы: с 12 часов 50 минут до 13 часов, с 15 до 16 часов, с 17 часов 45 минут до 18 часов.

Более подробно с новогодними мероприятиями можно ознакомиться здесь.

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# Новый год , площадь 400-летия Тюмени , резиденция Деда Мороза

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