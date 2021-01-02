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Омутинский Дед Мороз читает детям сказки

Общество, 17:05 02 января 2021

Омутинский Дом культуры во ВКонтакте

Сотрудники Омутинского дома культуры, режиссеры театра подготовили цикл видео, в которых главный новогодний персонаж читает детям различные произведения. Первое – сказка Александра Пушкина "Золотой петушок".

В первом ролике подписчиков группы Омутинского ДК во ВКонтакте Дед Мороз приветствовал вместе с помощником – снеговиком Виталиком. Они поведали зрителям историю празднования Нового года в разных странах. Напомнили, что в России традиция – отмечать Новый год – появилась по указу Петра I в 1700 году. Именно с этого времени в стране отмечают Новый год 1 января, дарят друг другу подарки и сладости.

Начиная с вечера 1 января и в течение недели, омутинский Дед Мороз с помощью сказочного луча познакомит жителей села и всех желающих со сказками.

Подключиться к резиденции новогоднего сказочника и увидеть сказки можно здесь.

Анжела Лебедева

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# Дед Мороз , Дом культуры , Омутинское , сказки

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