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Дедморобус с музыкантами проедет по Тюмени

Общество, 16:01 03 января 2021

Центр культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Дед Мороз и Тюменский духовой оркестр будут выступать на улицах Тюмени с 3 по 8 января.

Мини-концерты увидят не только жители центра. Дедморобус – специальный автобус, на котором поедут волшебник и музыканты, остановится в Звездном городке, у ДК "Орфей", в сквере "Песочные часы" и в других местах областной столицы. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф.

Тюменский духовой оркестр будет выступать в указанные дни в промежуток с 16 до 20 часов. В музыкальной программе: любимые мелодии из мультфильмов и новогодние хиты.

Как отмечают организаторы, Тюменский духовой оркестр – один из ведущих инструментальных коллективов города. Участник конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.

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# Дедморобус , музыка , Новый год , праздник

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