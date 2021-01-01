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Опубликован рейтинг самых высоких новогодних елок России

Общество, 10:30 14 января 2021

ИА Тюменская линия

55-метровая елка в Красноярске стала лидером рейтинга самых высоких новогодних елок в России по версии туристического портала ТурСтат.

На втором месте Екатеринбург - 50 метров, на третьем Грозный - 40 метров. Елки от 35 до 30 метров украсили Казань, Белгород, Барнаул, Махачкалу, Тулу, Калининград и Владивосток.

Тюмень в лидеры не попала – в сравнении с прошлым годом порог вхождения в десятку вырос с 28 до 30 метров. Напомним, высота главной тюменской елки составляет 28 метров.

В рейтинге живых елей в этом году снова лидирует Уфа – 30 метров. Второе место поделили 25-метровые лесные красавицы в Москве и Санкт-Петербурге. На третьем – 30-метровая елка в Сыктывкаре.

Своеобразный рекорд высотности установили на одной из стройплощадок в Калининграде. Накануне Нового года строители закрепили украшенную елку на башенном кране на уровне 15 этажа.

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# елки , рейтинг

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