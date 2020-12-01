В Тобольске наградили победителей чемпионата города по мини-футболу

| Фото: федерация футбола Тобольска | Фото: федерация футбола Тобольска

Более 30 команд из Тобольска, Увата, Вагая, Тобольского района приняли участие чемпионата города по мини-футболу. Они соперничали в трех лигах, сообщает городская федерация футбола.

Победу в Суперлиге одержала команда "Соболь" из Тобольского района, второе место на счету футболистов из уватского "Иртыша", замкнула тройку лучших тобольская команда "ТСМ" .

В Высшей лиге все призовые места заняли тобольские команды. Золото на счету "Иртыша-2", серебро у команды "Сибур-2", бронза досталась игрокам "ТПИ". В первой лиге победила команда"Вагай", второе место у тобольской команды "Дистанция", третьей финишировала тобольская "Динамика".

По итогам соревнований наградили лучших игроков в различных амплуа. Также были выбраны лучшие игроки турнира в каждой лиге. Ими стали Эдуард Сагдиев, Данил Мустяца и Александр Гурьев.