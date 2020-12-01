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Почти 100 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск привели в порядок

Экономика, 17:21 30 декабря 2020

Росавтодор ВКонтакте | Фото: Росавтодор ВКонтакте

Около 100 километров трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск уже приведены в нормативное состояние, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Время в пути у водителей, следующих на север региона, значительно сократилось.

Благодарны строителям и водители, часто проезжающие участок Ишим - Бердюжье - Курган трассы Р-254. "Преодолевать этот путь стало гораздо комфортнее и быстрее за счет ремонта по улучшению покрытия", - отметили в пресс-службе компании.

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# трасса Ишим - Курган , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск , Уралуправтодор

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