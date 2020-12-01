Почти 100 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск привели в порядок

| Фото: Росавтодор ВКонтакте | Фото: Росавтодор ВКонтакте

Около 100 километров трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск уже приведены в нормативное состояние, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Время в пути у водителей, следующих на север региона, значительно сократилось.

Благодарны строителям и водители, часто проезжающие участок Ишим - Бердюжье - Курган трассы Р-254. "Преодолевать этот путь стало гораздо комфортнее и быстрее за счет ремонта по улучшению покрытия", - отметили в пресс-службе компании.