Дорожные строители компенсируют ущерб окружающей среде Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кустарники и деревья высадили дорожные строители в рамках компенсации ущерба окружающей среде при реконструкции автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

В границах города Тюмени под снос попали 1 тыс. 16 сосен и 1 тыс. 658 берёз. Древесина была реализована на аукционе. Выручка зачислена в бюджет Российской Федерации.

"Безусловно, во время ремонтов мы соблюдаем все предусмотренные проектно-сметной документацией мероприятия по охране окружающей среды, - отметили в компании. - На наших объектах мы применяем такие виды компенсационных работ, как плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за размещение отходов в период производства работ, возмещение ущерба, причиненного водным и биологическим ресурсам, животному миру".

При реконструкции автодороги Екатеринбург - Тюмень строители выпустили мальков в реку Аксариха. Аксариха протекает по Свердловской области, относится к Иртышскому бассейновому округу.