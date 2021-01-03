  • 3 января 20213.01.2021воскресенье
  • В Тюмени -21..-23 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россиян будут уведомлять о размере будущей пенсии

Экономика, 17:22 03 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уведомления о размере будущей пенсии будут получать россияне старше 45 лет раз в три года, сообщает РБК.

Сообщения будут приходить через портал госуслуг. В них будет содержаться информация об отчислениях, размере пенсии по старости, а также о сроках и условиях ее получения. Также ПФР проинформирует о параметрах расчета пенсии и размере пенсионных накоплений.

По словам замминистра труда, статс-секретаря Андрея Пудова, такие уведомления помогут людям оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов и принять меры, если получателя она не устраивает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# накопления , пенсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:22 03.01.2021Россиян будут уведомлять о размере будущей пенсии
16:39 01.01.2021Около 500 консультаций провели для экспортеров Тюменской области в 2020 году
14:34 01.01.2021Тюменские предметы декора пользуются спросом в Японии, США, Германии
11:00 01.01.2021МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января