Россиян будут уведомлять о размере будущей пенсии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уведомления о размере будущей пенсии будут получать россияне старше 45 лет раз в три года, сообщает РБК.

Сообщения будут приходить через портал госуслуг. В них будет содержаться информация об отчислениях, размере пенсии по старости, а также о сроках и условиях ее получения. Также ПФР проинформирует о параметрах расчета пенсии и размере пенсионных накоплений.

По словам замминистра труда, статс-секретаря Андрея Пудова, такие уведомления помогут людям оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов и принять меры, если получателя она не устраивает.