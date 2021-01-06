На женщину, избившую сына за прогулку в мороз, заведено уголовное дело

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

В отношении 39-летней женщины из села Вагай, избившей своего трехлетнего сына за то, что он вышел раздетым на улицу в мороз, возбуждено уголовное дело.

Напомним, с 31 декабря 2020 года мать детей трех и четырех лет злоупотребляла алкоголем. Дети остались без присмотра. 2 января младший из детей вышел во двор в 40-градусный мороз.

Ребенка увидела и завела домой бабушка. Она сообщила об этом матери мальчика, которая в это время выпивала у соседей. Женщина несколько раз ударила сына и бросила его на диван, после чего продолжила застолье.

4 января подозреваемая, протрезвев, увидела, что мальчик лежит на диване в таком же положении, в каком она его оставила и обратилась в больницу.

Старший ребенок также был госпитализирован для обследования. В настоящий момент оба ребенка находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже установлено, что семья состоит на учете как малообеспеченная, дети посещали детсад. Мать работает в магазине уборщицей и воспитывает детей одна.

Следователи проверят условия жизни и воспитания детей, дадут оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего. Расследование продолжается.