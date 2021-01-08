Дмитрий Губерниев назвал причину снятия тюменских биатлонистов с "Ижевской винтовки"

| Фото: "Ижевская винтовка" во ВКонтакте | Фото: "Ижевская винтовка" во ВКонтакте

Причиной массовых снятий с всероссийских соревнований "Ижевская винтовка" юниоров Тюменской области и юниорок Ханты-Мансийского автономного округа может быть работа бухгалтерии.

Такое мнение в совеем telegram-канале высказал известный телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

"Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная! Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку! Вот и все! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее! Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две и так далее! Болезни, самочувствие, тактические нюансы! Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ! Все должны быть в итоговом протоколе соревнований", - подчеркнул он.

Дмитрий Губерниев также отметил, что версия с приемом допинга не имеет никаких оснований.

"Каждая собака знает, что в Ижевске и Чайковском допинг-пробы взять могут, так как это важные отборочные старты для взрослых! Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте и в организации спорта надо разбираться, ребята", - написал телеведущий.

Ранее Российское антидопинговое агентство сообщило о начале расследования по факту массовых снятий с "Ижевской винтовки" юниорок Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области.