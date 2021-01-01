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Из строящегося дома в Тобольске украли унитаз и две ванны

Происшествия, 10:40 11 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мужчину, подозреваемого в краже сантехники из строящегося дома, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть поступило сообщение о хищении двух ванн и унитаза из строящегося дома на ул. Радищева. Ущерб составил более 12 тыс. рублей. Полицейские установили личность злоумышленника. Безработный тоболяк нанял грузотакси и вывез сантехнику, которую перепродал за 5 тыс. рублей.

Задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# кража , Тобольск

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