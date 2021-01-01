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Тюменец Денис Спицов победил в масс-старте на этапе "Тур де Ски"

Спорт, 12:08 11 января 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Денис Спицов стал победителем масс-старта свободным стилем в гору в заключительной гонке многодневки "Тур де Ски", сообщает Федерация лыжных гонок России.

Вторым в гонке финишировал Александр Большунов. Третьим стал француз Морис Манифика. В шаге от подиума остановился еще один тюменец Евгений Белов. Его земляк Иван Якимушкин финишировал на шестой позиции.

Благодаря победе в масс-старте Денис Спицов поднялся на третье место в общем зачете "Тур де Ски". Победу в нем одержал Александр Большунов.

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# Денис Спицов , лыжные гонки

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