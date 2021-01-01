ВТБ Лизинг принял участие в запуске нового завода ГК "Фармасинтез" в Тюмени

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Оборудование для производства лекарственных препаратов на сумму 1,2 млрд рублей было введено в эксплуатацию в рамках сделки между АО ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) и ООО "Фармасинтез-Тюмень" в 2020 г.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, для поставки оборудования привлечены ведущие мировые производители из разных стран: GEA Process Engineering NV Belgium (Бельгия); Romaco Pharmatechnik GmbH (Германия); Shanghai Tofflon Science and Technology Co. Ltd (Китай); ACG Pharma Technologies PVT LTD (Индия).

"Мы рады принять участие в реализации такого значимого для России социального проекта и внести свой вклад в развитие отечественного производства лекарственных препаратов, предложив наилучшие условия финансирования и поставок специализированного оборудования. В соответствии со стратегией ВТБ мы поддерживаем такие важные проекты, проводя сложно структурированные сделки с максимально гибкими финансовыми параметрами и оптимальными сроками", - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Сегодня более 95% гормональных препаратов импортируется в Россию из-за рубежа. С запуском завода в Тюмени доля импорта снизится в два раза, что соответствует глобальной цели государственной программы импортозамещения "Фарма 2020".

Новое производство ГК "Фармасинтез" должно стать крупнейшей в России инфраструктурой по производству гормональных препаратов. Общая сумма инвестиций в его запуск составит около 3,3 млрд рублей. Завод будет выпускать более 16 международных непатентованных наименований. Его открытие запланировано на первый квартал 2021 года.