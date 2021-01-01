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Названы лучшие ЖК Тюменской области

Экономика, 17:21 12 января 2021

из группы ЖК "Преображенский" во ВКонтакте

10 жилых комплексов Тюмени стали финалистами регионального этапа градостроительного конкурса "Топ ЖК — 2021", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка" победителями стали "Интеллект-квартал" от застройщика "Талан", "Квартал Новин" от "Брусники", "Преображенский" от группы компаний "ЭНКО", "Олимпия" от застройщика "Сибстройсервис" и "Реал" от специализированного застройщика "Звезда".

В области доступного жилья лучшими новостройками названы "Олимпия" от застройщика "Сибстройсервис", "Андерсен парк" от "4D Development", "Да.Квартал Республика" от группы ПСК Дом девелопмент", "Тесла Парк" от группы компаний "Строй Мир", "Акватория" группы компаний СБК" и "Скандиа. Квартал у реки" от застройщика "Скандиа Девелопмент".

Всего на региональном этапе рассматривали 18 жилых комплексов от 18 застройщиков. Комиссия учитывала транспортную доступность ЖК, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектуру, дворовые пространства. Финалисты примут участие во всероссийском этапе. Победителей объявят в марте 2021 года в рамках Российской строительной недели.

Отметим, что в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" для Тюменской области был установлен показатель по вводу в размере 1 млн 474 тыс. кв. м. По предварительным данным, тюменские строители план перевыполнили и ввели 1 млн 490 тысяч кв. м. жилья.

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# жилой комплекс , застройщики , конкурс , национальный проект Жилье и городская среда

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