Пятьдесят вахтовиков спасли от мороза на трассе в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

50 вахтовиков, замерзавших на дороге в Абатском районе, спасли в Тюменской области. Они ехали на автобусе из Омска в Сургут. На территории Абатского района транспортное средство сломалось.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов о помощи от одного из пассажиров поступил на телефон 112 единой дежурно-диспетчерской службы района. Мужчина рассказал о проблеме и о том, что в автобусе находятся около 50 человек.

"На помощь были отправлены подразделения МЧС, полицейские. Автобус заметил проезжавший мимо мужчина, он помог водителю его завести. В это же время подъехал экипаж полиции. Правоохранители сопроводили их до ближайшего автокемпинга, где есть гостиница", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

Так как жизни и здоровью людей ничего не угрожало подразделениям был дан отбой и они вернулись на место постоянной дислокации. 20 вахтовиков приняли решение покинуть автокемпинг своим ходом. Еще на месте оставались 30 человек. "По данным ЕДДС Абатского района, за оставшимися людьми был направлен автобус. Все закончилось благополучно. Пострадавших нет", – заключила Наталья Семина.

Инна Пахомова