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Из хостела в Тобольске постоялец похитил видеорегистратор и монитор

Происшествия, 16:13 12 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в краже имущества хостела задержали полицейские в Тобольске. Постоялец похитил видеорегистратор и монитор, ущерб составил 5 тыс. рублей, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 49-летнего мужчину. Как выяснилось, он ранее проживал в хостеле. Воспользовавшись отсутствием персонала, мужчина похитил технику и скрылся. Не сумев продать похищенное, злоумышленник выкинул его в мусорный бак.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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