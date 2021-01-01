Якушев: печать до сих пор остается важнейшим из средств массовой информации

| Фото: https://minstroyrf.gov.ru/ | Фото: https://minstroyrf.gov.ru/

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев поздравил работников печати Уральского федерального округа с профессиональным праздником.

Он напомнил, что в начале XVIII века в России появилась газета "Ведомости" - первое периодическое издание, которое уже тогда выполняло одну из главных задач – информировать и просвещать. Но функции печатных изданий гораздо шире. Особенно важно, что печать контролирует, оказывает от имени общества влияние на принятие тех или иных решений, воздействуя на властные структуры, считает полпред.

"Ваша ответственность, стремление объективно и глубоко отражать события, уважение к огромной читательской аудитории, принципиальность являются условием развития гражданского общества, активным фактором формирования общественного мнения, укрепления единого информационного пространства. Благодаря вашей деятельности жители разных территорий больше узнают друг о друге, осознают свое единство и общность, что в конечном итоге ведет к единению всей страны", - обратился к работникам печати Якушев.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что информационная среда в XXI веке формируется новыми медиа, печать остается важнейшим из средств массовой информации. Владимир Якушев пожелал всем работникам печати здоровья, новых достижений, успешной и плодотворной работы.