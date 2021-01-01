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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России разработают стратегию по борьбе с опасными инфекциями

Политика, 18:38 12 января 2021

asi.ru

Единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия при распространении в России опасных инфекций разработает федеральное правительство. Об этом было заявлено на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними. Теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, а также координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам. Также будет создана государственная информационная система в этой сфере", - сказал он.

Глава правительства обратил внимание на риск увеличения числа заболевших коронавирусом в новогодние каникулы.

"Большой пассажиропоток был в аэропортах и на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей – все это должно быть в наличии", - подчеркнул Мишустин.

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# коронавирус , Михаил Мишустин

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