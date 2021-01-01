Тюмень лидирует по числу заражений коронавирусом в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

73% случаев заражения коронавирусом с 1 по 12 января приходится на Тюмень. Рост заболеваемости отмечается в Ишиме, Омутинском районе, Аромашевском и Сорокинском районах, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Новые случаи COVID-19 выявляют во всех 26 муниципалитетах.

В трудовых коллективах заболеваемость снизилась. Исключение составляют работники непродовольственной торговли и сферы услуг, они стали болеть в два раза чаще в связи с активной деятельностью в предновогодние дни.

С начала пандемии в области зарегистрировано 25 тыс. 407 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 165 — за последние сутки. Показатель заболеваемости составляет 1763 случая на 100 тыс. населения, что в 1,1 меньше в среднем по УФО. Темп прироста за сутки — 0,65.