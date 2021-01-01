  • 13 января 202113.01.2021среда
  • USD74,2663
    EUR90,3227
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюмень лидирует по числу заражений коронавирусом в регионе

Общество, 18:16 13 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

73% случаев заражения коронавирусом с 1 по 12 января приходится на Тюмень. Рост заболеваемости отмечается в Ишиме, Омутинском районе, Аромашевском и Сорокинском районах, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Новые случаи COVID-19 выявляют во всех 26 муниципалитетах.

В трудовых коллективах заболеваемость снизилась. Исключение составляют работники непродовольственной торговли и сферы услуг, они стали болеть в два раза чаще в связи с активной деятельностью в предновогодние дни.

С начала пандемии в области зарегистрировано 25 тыс. 407 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 165 — за последние сутки. Показатель заболеваемости составляет 1763 случая на 100 тыс. населения, что в 1,1 меньше в среднем по УФО. Темп прироста за сутки — 0,65.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 13.01.2021Тюмень лидирует по числу заражений коронавирусом в регионе
18:11 13.01.2021Врач: на вакцинацию от COVID-19 тюменцы приходили семейными парами
18:08 13.01.2021В Тюменской области увеличилось число пожилых пациентов с COVID-19
18:00 13.01.2021В Тюмени запустили спецмаршрут из Восточного округа в центр города