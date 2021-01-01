В Тюменской области увеличилось число пожилых пациентов с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 15% увеличилось число пациентов с коронавирусом старше 65 лет. Статистику по возрастным группам заболевших с 1 по 12 января опубликовал региональный оперативный штаб.

Известно, что 94% заразившихся - взрослые люди, четверть из них - старше 65 лет. По сравнению с декабрем 2020 на 5% возросла заболеваемость среди жителей от 50 до 64 лет.

В возрастных группах 18-29 и 30-49 лет отмечается снижение на 27 и 15 % соответственно. У детей заболеваемость снизилась на 6,5 %.

Напомним, с 1 января в Тюменской области зарегистрировано 1 тыс. 884 случая заболевания коронавирусом. В целом по области с начала пандемии зарегистрировано 25 тыс. 407 случаев заболевания COVID-19.