Оперштаб заявил о снижении роста COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 5% снизилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области с 1 по 12 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, сообщает региональный оперштаб.

В январе отмечается снижение средненедельного темпа прироста до 0,6. В декабре этот показатель составлял от 0,9 до 0,7. Суточный показатель заболеваемости равен 10,8 на 100 тыс. населения. По основным критериям коэффициент распространения на 13 января составляет 1.

С 1 января в Тюменской области зарегистрировали 1 тыс. 884 случая заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости — 124 на 100 тыс. населения (средний показатель по УФО). Установлено 7 тыс. 775 контактных лиц, все они находятся под медицинским наблюдением.

С начала пандемии зарегистрировано 25 тыс. 407 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 165 — за последние сутки. Показатель заболеваемости составляет 1 тыс. 763 случая на 100 тыс. населения, что в 1,1 меньше в среднем по УФО. Темп прироста за сутки — 0,65.