  • 13 января 202113.01.2021среда
  • USD74,2663
    EUR90,3227
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперштаб заявил о снижении роста COVID-19 в Тюменской области

Общество, 17:46 13 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области увеличилось число пожилых пациентов с COVID-19

На 5% снизилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области с 1 по 12 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, сообщает региональный оперштаб.

В январе отмечается снижение средненедельного темпа прироста до 0,6. В декабре этот показатель составлял от 0,9 до 0,7. Суточный показатель заболеваемости равен 10,8 на 100 тыс. населения. По основным критериям коэффициент распространения на 13 января составляет 1.

С 1 января в Тюменской области зарегистрировали 1 тыс. 884 случая заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости — 124 на 100 тыс. населения (средний показатель по УФО). Установлено 7 тыс. 775 контактных лиц, все они находятся под медицинским наблюдением.

С начала пандемии зарегистрировано 25 тыс. 407 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 165 — за последние сутки. Показатель заболеваемости составляет 1 тыс. 763 случая на 100 тыс. населения, что в 1,1 меньше в среднем по УФО. Темп прироста за сутки — 0,65.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 13.01.2021Тюмень лидирует по числу заражений коронавирусом в регионе
18:11 13.01.2021Врач: на вакцинацию от COVID-19 тюменцы приходили семейными парами
18:08 13.01.2021В Тюменской области увеличилось число пожилых пациентов с COVID-19
18:00 13.01.2021В Тюмени запустили спецмаршрут из Восточного округа в центр города