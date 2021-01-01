В Тюменской области впервые пройдет фестиваль северных ездовых собак

| Фото: из группы "ТРОО Федерация ездового спорта" ВКонтакте | Фото: из группы "ТРОО Федерация ездового спорта" ВКонтакте

Первый фестиваль северных ездовых собак "На кубок Петровича" пройдет в с. Упорово 15-18 января. Он состоится в рамках этапа Кубка России по ездовому спорту в снежных дисциплинах, который Тюменская область примет впервые.

К участию в фестивале приглашают спортсменов от 12 лет.

"Фестиваль поможет привлечь к ездовому спорту больше участников. Им предстоит преодолеть дистанции на ездовых собаках на нартах или на лыжах длиной пять и шесть километров. Для младших предусмотрено показательное выступление на 500-метровой дистанции. Самых быстрых наградим медалями и кубками", - рассказал президент ТРОО "Федерация ездового спорта" Михаил Фатеев.

Условия участия в фестивале можно уточнить у организаторов мероприятия.

Этап Кубка России по ездовому спорту 15-18 января пройдет в Лыжном центре ДЮСШ с. Упорово. Он соберет спортсменов из шести областей: Тюменской, Вологодской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской. 16 января состоится первый этап соревнований, 17 января - второй этап и церемония награждения победителей.

Татьяна Ковалева